Россия атаковала Харьков дронами: есть попадания в дома, начался пожар
В ночь на 11 июня Россия массированно атакует Харьков ударными беспилотниками. В городе фиксируются удары, начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар", - говорится в сообщении в 00:33.
Через несколько минут Терехов уточнил, что предварительно, зафиксированы удары, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар.
Обновлено в 00:42
"В одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам. Информация уточняется", - сообщил глава города.
Обновлено в 00:55
Мэр сообщил, что в Слободском районе Харькова, по предварительным данным, произошло попадание в пятиэтажку. Сейчас с 3-го до последнего этажа пожар. Информация о пострадавших уточняется.
"В Основянском районе Харькова удар по нескольким частным домам, на месте попаданий пожар. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Терехов.
Обстрелы Харькова
Напомним, что россияне фактически ежедневно обстреливают Харьков дронами, ракетами и авиабомбами.
В частности, в ночь на 7 июня враг совершил самую мощную атаку за время войны. Противник задействовал для обстрела более 50 дронов, а город был в дыму.
В результате атаки было повреждено 18 многоквартирных и 13 частных домов. Был много пострадавших, а также были и погибшие.
Подробнее об последствиях российский атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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