Стало известно о первой жертве ночной массированной атаки РФ на Киев

Россияне нанесли очередной массированный удар по Киеву в ночь на 10 июня. В результате вражеской атаки есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По данным Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как отмечают в военной администрации, такие обстрелы в очередной раз доказывают, что враг целится не в военные объекты, а в обычных людей.

Погибшую нашли возле ее разрушенного дома. Гражданская инфраструктура снова стала мишенью российских ударов.

В результате российской атаки стало известно о жертве в Оболонском районе Киева. Как сообщили, погибла 72-летняя женщина.

Атака на Украину

Ночью 10 июня 2025 года Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-беспилотный обстрел украинских городов, в частности Киева и Одессы.

Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.

Подробнее о последствиях обстрела столицы - в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из самых больших ударов по Киеву.

В то же время, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

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