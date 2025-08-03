ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака дронов на Чугуев: в городе повреждены дома и есть пострадавшие

Воскресенье 03 августа 2025 01:41
UA EN RU
Атака дронов на Чугуев: в городе повреждены дома и есть пострадавшие Иллюстративное фото: российский агрессор ударил дронами по городу Чугуев (DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

В Чугуеве Харьковской области российские ударные дроны повредили несколько частных домов. Пострадали местные жительницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Чугуева Галину Минаеву.

По ее словам, около часа ночи в воскресенье, 3 августа, враг удари по одному из микрорайонов города с частной застройкой.

"Выбиты стекла, повреждены остекление окон и крыши. Пострадали три женщины - острая реакция на стресс. Сейчас работают экстренные службы", - сообщила Минаева.

Атака дронами РФ

Вечером 2 августа россияне запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде восточных и северных областей была объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Около 00:30 в городе Чугуев был слышен взрыв. Также дроны атаковали один из районов Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чугуев Война в Украине Атака дронов
Новости
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому