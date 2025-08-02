Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов
Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые ударные дроны были замечены около 19:00 и атаковали район города Славянск и поселка Новоселовка в Донецкой области.
Также беспилотники двигались мимо поселка Старый Салтов Харьковской области.
Около 21:00 были обнаружены первые группы дронов на севере Сумской области.
В 21:42 сообщалось о беспилотниках мимо Холмов и Сосницы Черниговской области.
В 22:06 большинство дронов двигались мимо поселка Терны на юг Сумской области. Также несколько групп дронов двигались в направлении Конотопа.
В 23:00 были замечены беспилотники курсом на Гадяч, Камышню и Миргород.
В 23:29 несколько групп дронов двигались курсом на Коломак и Слобожанское Харьковской области.
По состоянию на 22:44 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки РФ
Вечером в субботу, 2 августа, российские захватчики ударили ракетой Х-22 с бомбардировщика Ту-22М3 по Николаеву. В результате атаки в Херсоне и Николаевской области исчезла электроэнергия.
Кроме того, агрессор обстрелял управляемыми авиабомбами Херсон и повредил автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.
Днем 2 августа россияне убили дронами ребенка в Сверской общине Сумской области. Еще один ребенок получил ранения.