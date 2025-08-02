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Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов

Суббота 02 августа 2025 23:31
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Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов Фото: Украина снова под атакой российских удаленных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые ударные дроны были замечены около 19:00 и атаковали район города Славянск и поселка Новоселовка в Донецкой области.

Также беспилотники двигались мимо поселка Старый Салтов Харьковской области.

Около 21:00 были обнаружены первые группы дронов на севере Сумской области.

В 21:42 сообщалось о беспилотниках мимо Холмов и Сосницы Черниговской области.

В 22:06 большинство дронов двигались мимо поселка Терны на юг Сумской области. Также несколько групп дронов двигались в направлении Конотопа.

В 23:00 были замечены беспилотники курсом на Гадяч, Камышню и Миргород.

В 23:29 несколько групп дронов двигались курсом на Коломак и Слобожанское Харьковской области.

По состоянию на 22:44 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне атакуют Украину дронами &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Воздушные атаки РФ

Вечером в субботу, 2 августа, российские захватчики ударили ракетой Х-22 с бомбардировщика Ту-22М3 по Николаеву. В результате атаки в Херсоне и Николаевской области исчезла электроэнергия.

Кроме того, агрессор обстрелял управляемыми авиабомбами Херсон и повредил автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.

Днем 2 августа россияне убили дронами ребенка в Сверской общине Сумской области. Еще один ребенок получил ранения.

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