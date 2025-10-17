RU

Россияне атаковали железную дорогу в Чернигове: ранения получил машинист (фото)

Фото: россияне атаковали железную дорогу в Чернигове (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска утром атаковали железнодорожную инфраструктуру в Чернигове с помощью ударного беспилотника. В результате обстрела повреждена техника, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Черниговской областной прокуратуры.

"По данным следствия, сегодня около 9:45 враг атаковал беспилотником в городе Чернигове транспортную инфраструктуру. В результате атаки машинист локомотива получил осколочные ранения, поврежден подвижной состав", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии со следователями СБУ и полиции принимают все меры с целью фиксации последствий военного преступления РФ.

 

Удары РФ по Чернигову и области

В последнее время россияне усилили удары по Чернигову и области дронами и ракетами. Так, РФ сегодня утром, 17 октября, атаковали Чернигов ударными беспилотниками. Сообщается о повреждении транспортной инфраструктуры.

Кроме того, ночью 16 октября враг атаковал дронами Нежин в Черниговской области. Под обстрел попал один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

Представители власти сообщили о попадании дронов в два жилых дома Нежина, а также здание, где расположены магазин и отделение "Новой почты". Накануне в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось, что 15 октября российские войска ударили дронами "Ланцет" по автозаправкам в Чернигове и его пригороде.

Как известно, из-за предыдущих регулярных массированных ударов врага по Черниговщине в области продолжают действовать графики почасовых отключений света.

