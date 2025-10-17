РФ утром дронами ударила по Чернигову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в сторону Чернигова летит несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед".

По его словам, враг атаковал транспортную инфраструктуру, в результате обстрела один человек пострадал.

Удары РФ по Чернигову и области

В последнее время россияне усилили удары по Чернигову и области дронами и ракетами. Так, ночью 16 октября враг атаковал дронами Нежин в Черниговской области. Под обстрел попал один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

Представители власти сообщили о попадании дронов в два жилых дома Нежина, а также здание, где расположены магазин и отделение "Новой почты". Накануне в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось, что 15 октября российские войска ударили дронами "Ланцет" по автозаправкам в Чернигове и его пригороде.

Как известно, из-за предыдущих регулярных массированных ударов врага по Черниговщине в области продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Однако, по данным ОВА, энергосистема все равно готовится к зиме: продолжаются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются запасы оборудования и усиливается защита критической инфраструктуры.