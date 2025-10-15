ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ночная атака на Черниговщину: дроны РФ вызвали пожар и разрушение дома (фото)

Черниговская область, Среда 15 октября 2025 08:43
UA EN RU
Ночная атака на Черниговщину: дроны РФ вызвали пожар и разрушение дома (фото) Фото: россияне атаковали Черниговскую область (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Ночью русские дроны опять атаковали Черниговщину. В Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке дрон попал в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Этой ночью вражеские дроны в очередной раз атаковали Черниговскую область. В частности в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

А в Семеновке Новгород-Северского района вражеский дрон попал в жилой дом.

"Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет", - отметили в ГСЧС.

Атаки на Украину

Заметим также, что этой ночью россияне атаковали также и Днепропетровскую область.

По данным Воздушных сил, украинские защитники в ночь на 15 октября сбили почти 40 вражеских дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели. Как следствие в области были зафиксированы разрушения и пожары.

Больше всего пострадали:

  • Павлоград,
  • Каменское,
  • Славгородская община Синельниковского района.

Кроме этого в результате удара пострадал 19-летний парень, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Подробнее о ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война России против Украины
Новости
В Украине снова действуют аварийные отключения света: каких областей касается
В Украине снова действуют аварийные отключения света: каких областей касается
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит