Росіяни атакували залізницю у Чернігові: поранення отримав машиніст (фото)

Удари РФ по Чернігову та області

Останнім часом росіяни посилили удари по Чернігову та області дронами та ракетами. Так, РФ сьогодні зранку, 17 жовтня, атакували Чернігів ударними безпілотниками. Повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури.

Окрім того, вночі 16 жовтня ворог атакував дронами Ніжин в Чернігівській області. Під обстріл потрапив один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.

Представники влади повідомили про влучання дронів у два житлових будинки Ніжина, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти". Напередодні у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури.

Також повідомлялось, що 15 жовтня російські війська вдарили дронами "Ланцет" по автозаправках у Чернігові та його передмісті.

Як відомо, через попередні регулярні масовані удари ворога по Чернігівщині в області продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.