Россия ударила "Ланцетами" по АЗС возле Чернигова: детали атаки
Российские войска снова атаковали территории Черниговской и Сумской областей. Враг продолжает терроризировать мирное население и уничтожать гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
По данным военных, этой ночью в Чернигове прозвучало два взрыва. По предварительной информации, российские войска ударили дронами "Ланцет" по автозаправкам в самом областном центре и его пригороде.
В Семеновке оккупанты атаковали FPV-дроном жилой дом, который полностью сгорел. К счастью, информации о погибших пока нет.
В общем, за сутки с 8:00 14 октября до утра 15 октября россияне 37 раз обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 57 взрывов.
В то же время, на Сумщине зафиксировано более 40 обстрелов по 23 населенным пунктам, в результате которых пострадали три человека. В Краснопольской, Середино-Будской и Николаевской громадах повреждены жилые дома и автомобили.
Украинские военные отмечают, что российская армия продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.
Ранее мы писали, что удар по одному из инфраструктурных объектов в Чернигове, в результате которого 12 октября ранения получили пять человек, был нанесен российским беспилотником типа "Ланцет".
Обстрелы 15 октября
Этой ночью Днепропетровская область подверглась массированной атаке дронов. Противовоздушная оборона сбила 37 беспилотников, однако несколько Shahed все же попали в цели, вызвав разрушения и пожары.
В то же время российские дроны снова атаковали Черниговскую область. В Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке беспилотник попал в жилой дом.
По данным Воздушных сил, противник выпустил 113 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей с территории России - из районов Миллерово, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска. Около 50 из них - "Шахеды".