Россия ударила "Ланцетами" по АЗС возле Чернигова: детали атаки

Российские войска снова атаковали территории Черниговской и Сумской областей. Враг продолжает терроризировать мирное население и уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

По данным военных, этой ночью в Чернигове прозвучало два взрыва. По предварительной информации, российские войска ударили дронами "Ланцет" по автозаправкам в самом областном центре и его пригороде.

В Семеновке оккупанты атаковали FPV-дроном жилой дом, который полностью сгорел. К счастью, информации о погибших пока нет.

В общем, за сутки с 8:00 14 октября до утра 15 октября россияне 37 раз обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 57 взрывов.

В то же время, на Сумщине зафиксировано более 40 обстрелов по 23 населенным пунктам, в результате которых пострадали три человека. В Краснопольской, Середино-Будской и Николаевской громадах повреждены жилые дома и автомобили.

Украинские военные отмечают, что российская армия продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Ранее мы писали, что удар по одному из инфраструктурных объектов в Чернигове, в результате которого 12 октября ранения получили пять человек, был нанесен российским беспилотником типа "Ланцет".