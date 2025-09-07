ua en ru
Россияне атаковали ударными дронами Одессу и район: повреждены дома

Воскресенье 07 сентября 2025 06:04
Россияне атаковали ударными дронами Одессу и район: повреждены дома Фото: россияне обстреляли Одессу и Одесскую область (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики ударили ударными беспилотниками по Одессе и Одесскому району. Зафиксированы повреждения многоэтажных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка.

"В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Напомним, в ночь на 7 сентября, российские террористы атаковали Украину дронами "Шахед" и ракетами.

В Киеве в двух районах зафиксированы разрушения жилых домов. По последней информации, в результате обстрелов в столице погибли два человека, ранения получили 11.

Также враг обстрелял дронами Кременчуг. В городе зафиксированы повреждения объектов городской и транспортной инфраструктуры.

Война в Украине Атака дронов
