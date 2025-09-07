В Киеве в результате атаки частично разрушена многоэтажка
Фото: в столице поврежден многоэтажный дом (facebook.com DSNSKyiv)
В Киеве российские дроны разрушили несколько этажей многоквартирного дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Он отметил, что в девятиэтажном доме в Святошинском районе, где в результате атаки произошло возгорание, зафиксированы частичные разрушения с 4 по 8 этажи.
На месте инцидента работают все службы.
Ранее Кличко сообщил о возгорании автомобилей на парковке в Святошинском районе.
Позже сообщалось о попадании в девяти- и шестнадцатиэтажный дома в этом районе.
Напомним, в ночь на 7 сентября Украину масштабно обстреливают ударными дронами "Шахед" и ракетами.
Подробнее о первых последствиях удара по Киеву - читайте в авторском материале РБК-Украина.