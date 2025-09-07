ua en ru
Ночной обстрел Кривого Рога: атакованы объекты транспортной и городской инфраструктуры

Воскресенье 07 сентября 2025 05:50
Ночной обстрел Кривого Рога: атакованы объекты транспортной и городской инфраструктуры Фото: спасатели работают на местах происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Кривому Рогу. Враг ударил по домам и объектам транспортной и городской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

"Отбой ракетной опасности. Попадание в трех локациях. Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор", - говорится в сообщении.

Вилкул уточнил, что на всех объектах уже начата аварийно-спасательная операция. По состоянию на сейчас пострадавших нет.

Он добавил, что весь городской транспорт вышел на линию, однако все же есть участок, где не работают троллейбусы.

"На промежутке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен. Работаем", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 7 сентября россияне осуществили массированную атаку дронов на Украину. Однако в случае с Кривым Рогом, на город летели еще и ракеты.

В результате в городе раздавались взрывы, а некоторые жители информировали, что после атаки выключили и не включили свет.

