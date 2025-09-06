Россияне ночью массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы из-за работы ПВО.

Первые массовые вхождения вражеских беспилотников в воздушное пространство страны начались еще около 18:00 через Черниговскую область в направлении Киевской области.

Впоследствии дроны появились также в Запорожской и Харьковской областях и в акватории Черного моря и двигались на Херсонскую область.

По состоянию на 22:36 вражеские беспилотники двигались:

в Сумской области курсом на Черниговскую область;

в Черниговской области в направлении Киевской области;

в Житомирской области курсом на запад;

группа в Харьковской области курсом на Полтавскую область;

группа в Полтавской области курсом на запад;

группа в Харьковской и Донецкой областях курсом на запад;

в Черкасской области курсом на запад;

в Запорожской области курсом на север.

По состоянию на 23:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так: