ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни атакували ударними дронами Одесу і район: пошкоджені будинки

Неділя 07 вересня 2025 06:04
UA EN RU
Росіяни атакували ударними дронами Одесу і район: пошкоджені будинки Фото: росіяни обстріляли Одесу та Одеську область (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники вдарили ударними безпілотниками по Одесі й Одеському району. Зафіксовані пошкодження багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

"В місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня, російські терористи атакували Україну дронами "Шахед" і ракетами.

У Києві в двох районах зафіксовані руйнування житлових будинків. За останньою інформацією, внаслідок обстрілу в столиці загинули двоє людей, поранень зазнали 11.

Також ворог обстріляв дронами Кременчук. У місті зафіксовано пошкодження об'єктів міської й транспортної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ
Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії