Главная » Новости » Происшествия

Атака на порт Черноморск: Турция резко отреагировала на удар по своему судну

Украина, Пятница 12 декабря 2025 22:08
UA EN RU
Атака на порт Черноморск: Турция резко отреагировала на удар по своему судну Фото: РФ ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Козачук

Во время атаки на порт Черноморск 12 декабря было поражено судно турецкой компании. Турция призвала к немедленной деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что этот случай демонстрирует обоснованность предыдущих предупреждений Анкары об опасности для морской навигации на фоне распространения войны между Россией и Украиной на акваторию Черного моря.

По предварительным данным, экипаж и водители грузовиков, которые находились на борту, были оперативно эвакуированы. Среди граждан Турции пострадавших нет.

Генеральное консульство Турции в Одессе следит за ситуацией и оказывает необходимую помощь своим гражданам.

Анкара призвала стороны к немедленной деэскалации и заявила о настоятельной необходимости заключить договоренности по гарантиям безопасности судоходства в Черном море, также прекратить атаки по энергетической и портовой инфраструктуре.

Ситуация с безопасностью в Черном море

После выхода России из "зерновой сделки" украинские порты на юге страны неоднократно становились объектами российских ударов, что влияло на международные торговые маршруты и работу судоходных компаний.

Турция, будучи ключевой страной Черноморского региона и посредником в предыдущих договоренностях, регулярно призывает к восстановлению стабильной и безопасной навигации.

Инцидент в Черноморске стал очередным напоминанием, что эскалация на море имеет прямые последствия для иностранных судов и глобальных поставок, а регион остается одним из самых уязвимых в контексте войны.

Напомним, что 12 декабря в Одессе и области прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по портам Черноморска и Одессы.

Ранее сообщалось, что РФ в очередной раз нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры области.

В компании ДТЭК сообщили, что пострадала их подстанция. Также под удары попал объект другой энергетической компании в регионе. Из-за ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

