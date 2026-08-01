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ПВО сбила лишь 1 баллистическую ракету из 27: детали ночной атаки РФ на Украину

10:17 01.08.2026 Сб
2 мин
Россия атаковала Украину 35 ракетами, 27 из них - баллистика
aimg Татьяна Степанова
ПВО сбила лишь 1 баллистическую ракету из 27: детали ночной атаки РФ на Украину Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 156 враждебных целей (Getty Images)
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В ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить только 1 баллистическую ракету из 27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского.

Этой ночью россияне запустили на Украину 35 ракет и 185 дронов разных типов:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска - Курская и Ростовская обл. РФ);
  • 27 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска - Брянская, Курская обл. РФ);
  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска - акватория Черного моря);
  • 185 ударных дрона типа Shahed (в т.ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел - РФ, ТОТ - Донецк, Гвардейское - ТОТ АР

Основное направление удара - Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 целей - 2 ракеты и 154 беспилотника разных типов:

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 154 вражеские дроны разных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных дронов на 21 локации и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Три ракеты не достигли своих целей.

По словам Зеленского, из 35 запущенных по Украине ракет 27 были баллистические. Силам ПВО удалось сбить лишь 1 баллистическую ракету из 27 из-за дефицита ракет к Patriot.

"И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары против жизни", - подчеркнул президент.

Ракетная атака на Киев

Напомним, в ночь на 1 августа россияне массированно атаковали баллистику Киев и Киевскую область.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

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