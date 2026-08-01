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В Киеве прозвучала серия мощных взрывов, Россия ударила баллистикой

01:41 01.08.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ на Киев?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов, Россия ударила баллистикой Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
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Россияне в ночь на 1 августа атакуют Киев баллистикой. В результате обстрела в городе прозвучала серия очень громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до конца опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении в 01:30.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики из Курска, после чего зафиксировали пуски ракет. Уже в 01:32 в городе раздалась серия взрывов, а через несколько минут снова.

Обстрел подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!", - написал он.

Первые последствия атаки РФ

По данным местных властей, на данный момент последствия зафиксированы в Соломенском районе.

"В результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании", - говорится в сообщении КГВА.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал тревоги по-прежнему действует во многих областях Украины.

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов, Россия ударила баллистикой

Обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 30 июля россияне совершила комбинированный удар по Украине. Под ударом баллистики был Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницкая область.

В частности, после атаки в нескольких районах столицы Украины были зафиксированы пожары.

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