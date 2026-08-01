В Киеве прозвучала серия мощных взрывов, Россия ударила баллистикой
Россияне в ночь на 1 августа атакуют Киев баллистикой. В результате обстрела в городе прозвучала серия очень громких взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до конца опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении в 01:30.
Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики из Курска, после чего зафиксировали пуски ракет. Уже в 01:32 в городе раздалась серия взрывов, а через несколько минут снова.
Обстрел подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!", - написал он.
Первые последствия атаки РФ
По данным местных властей, на данный момент последствия зафиксированы в Соломенском районе.
"В результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании", - говорится в сообщении КГВА.
Где объявлена тревога
По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал тревоги по-прежнему действует во многих областях Украины.
Обстрелы Украины
Напомним, что в ночь на 30 июля россияне совершила комбинированный удар по Украине. Под ударом баллистики был Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницкая область.
В частности, после атаки в нескольких районах столицы Украины были зафиксированы пожары.