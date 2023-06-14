ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали Одессу "Калибрами": названы последствия удара

Новина українською →
Одесса, Среда 14 июня 2023 04:06
Россияне атаковали Одессу "Калибрами": названы последствия удара Фото: назвали последствия ракетного удара РФ по Одессе (dsns_telegram)
Автор: Максим Шушко

Российские военные, ночью 14 июня, нанесли ракетный удар по Одессе. Работали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В ОК "Юг" сообщают, что войска РФ из акватории Черного моря выпустили по Одессе ракеты "Калибр". В результате вражеской атаки возник пожар в районе одного из бизнес-центров. Также зафиксировано попадание по складскому помещению.

Силы противовоздушной обороны, предварительно, сбили 2 вражеских цели. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Ракетная атака РФ на Одессу

Ночью, 14 июня, в Одессе во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Спикер ОВА Сергей Братчук сообщил, что город подвергся ракетной атаке.

Удары по Одесской области

В результате российской атаки на Одесскую область 10 июня, было повреждено более 30 жилых домов в Сергеевской общине, без крыши над головой осталось 78 человек.

Военные сбили над областью 8 "шахедов" и две ракеты. Обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Взрыв ракетный удар
NEWS
Зеленский об ударе по Кривому Рогу: в одной из ракет были иностранные компоненты
Зеленский об ударе по Кривому Рогу: в одной из ракет были иностранные компоненты
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны