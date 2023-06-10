Обстрелы Одесской области. В Белгород-Днестровском горсовете показали последствия

В ночь на 10 июня россияне совершили очередную атаку на Украину. От российских обстрелов пострадала Сергеевская община в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КУ "Муниципальный караул" Белгород-Днестровского городского совета.

"По поручению городского головы Виталия Граждана с самого утра Муниципальная стража прибыла к месту трагедии для помощи соседней общине в ликвидации последствий", - сообщили в службе.

По их данным, в результате российской атаки было повреждено более 30 жилых домов, без крыши над головой осталось 78 человек.

Ночная атака по Украине

Напомним, что сегодня ночью российские военные в очередной раз атаковали Украину. На этот раз армия РФ выпустила по украинской территории дроны-камикадзе и ракеты.

Над Одесской областью военные сбили 8 "шахедов" и две ракеты. Обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Детальнее о последствиях ночных обстрелов можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.