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Обстрелы Одесской области. В Белгород-Днестровском горсовете показали последствия

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Белгород-Днестровский, Суббота 10 июня 2023 19:09
Обстрелы Одесской области. В Белгород-Днестровском горсовете показали последствия Фото: россияне снова атаковали Украину (t.me/bdvarta)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 10 июня россияне совершили очередную атаку на Украину. От российских обстрелов пострадала Сергеевская община в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КУ "Муниципальный караул" Белгород-Днестровского городского совета.

"По поручению городского головы Виталия Граждана с самого утра Муниципальная стража прибыла к месту трагедии для помощи соседней общине в ликвидации последствий", - сообщили в службе.

По их данным, в результате российской атаки было повреждено более 30 жилых домов, без крыши над головой осталось 78 человек.

Ночная атака по Украине

Напомним, что сегодня ночью российские военные в очередной раз атаковали Украину. На этот раз армия РФ выпустила по украинской территории дроны-камикадзе и ракеты.

Над Одесской областью военные сбили 8 "шахедов" и две ракеты. Обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Детальнее о последствиях ночных обстрелов можно узнать в материале РБК-Украина.

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