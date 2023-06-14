Войска РФ ударили по Одессе: поврежден бизнес-центр, в городе возник пожар
Российская оккупационная армия, ночью 14 июня, нанесла ракетный удар по Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"В Одессе мощные взрывы", – говорится в сообщении.
Ночью 14 июня в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях объявили о воздушной тревоге.
Жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен.
В Одессе после взрывов возник пожар
По информации издания "Думская", в одном из районов города, предварительно, возник пожар после взрыва.
Суспільне сообщает, что в городе видны дым и пожар.
Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram сообщил, что город подвергся ракетной атаке: "Ракетная атака была, угроза была. Все остальное – официальные источники информации".
Силы ПВО сбили 2 ракеты, сильно поврежден бизнес-центр
По сообщению ОК "Юг", по Одессе враг нанес ракетный удар "Калибрами" с акватории Черного моря. Силы ПВО, предварительно, уничтожили 2 ракеты.
В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
Ракетная угроза
По информации оперативного командования "Юг" Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп "Калибров" увеличен до 20.
Уровень ракетной угрозы остается очень высоким.
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