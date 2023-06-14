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Росіяни атакували Одесу "Калібрами": названі наслідки удару

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Одеса, Середа 14 червня 2023 04:06
Росіяни атакували Одесу "Калібрами": названі наслідки удару Фото: назвали наслідки ракетного удари РФ по Одесі (dsns_telegram)
Автор: Максим Шушко

Російські військові, вночі 14 червня, завдали ракетного удару по Одесі. Працювали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

В ОК "Південь" повідомляють, що війська РФ з акваторії Чорного моря випустили по Одесі ракети "Калібр". Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в районі одного з бізнес-центрів. Також, зафіксовано влучання по складському приміщенню.

Сили протиповітряної оборони, попередньо, збили 2 ворожі цілі. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Ракетна атака РФ на Одесу

Вночі, 14 червня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Спікер ОВА Сергій Братчук повідомив, що місто зазнало ракетної атаки.

Удари по Одеській області

Внаслідок російської атаки на Одеську область 10 червня, було пошкоджено понад 30 житлових будинків у Сергіївській громаді, без даху над головою залишилося 78 осіб.

Військові збили над областю 8 "шахедів" та дві ракети. Уламки збитого безпілотника впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту три людини загинули, ще 26 осіб отримали поранення.

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