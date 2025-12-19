Россияне атаковали Николаев и область: города поглотил блэкаут

"Российские террористы атаковали Николаев. Зафиксировано отключение электроэнергии в Николаеве. А также, по информации ОВА, в Николаевском и Вознесенском районах", - написал мэр.

По его словам, все необходимые службы работают на местах обстрела.

Отметим, что вечером 19 декабря Воздушные силы Украины, мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким писали об угрозе атаки российских беспилотников.

После 22:00 городской голова Сенкевич начал сообщать о взрывах.

"Слышен взрыв в Николаеве", "Еще взрыв", - написал чиновник в Telegram.

Пока информация о последствиях атаки врага не поступала.