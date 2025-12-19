Росіяни атакували Миколаїв та область: міста поглинув блекаут

Атаки на Миколаївщину

Нагадаємо, 13 грудня росіяни вдарили по Миколаєву. В результату атаки ворога постраждали п'ятеро осіб. В то й же день окупанти завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.

Повідомлялось, що в Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.

