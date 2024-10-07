В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве сегодня, 7 октября, утром раздались взрывы. Власти предупреждают о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и КГВА .

Напомним, что воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 08.26. Причиной тому - взлет истребителей МиГ-31К, являющихся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Позже Воздушные силы сообщили о пусках ракет.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается", - заявил он.

"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги", - написал начальник КГВА Сергей Попко.

Добавим, что этой ночью оккупанты в очередной раз терроризировали Киев и ряд областей Украины "Шахедами". На столицу дроны заходили волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в городе в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась более двух часов.

По данным КГВА, силами ПВО вокруг Киева было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все вражеские дроны, грозишие столице были обезврежены.

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