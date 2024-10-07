Россия атаковала Украину более 80 ракет и дронов: как отработала ПВО
В ночь на 7 октября российские войска осуществили масштабный ракетный удар по территории Украины. РФ использовала баллистические ракеты "Искандер-М", авиационные ракеты Х-59 и беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Российские ракеты были запущены из Курской и Белгородской областей, а также из районов Орел, Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.
Около 08:20 враг атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, поднявшихся с аэродрома Саваслейка в Тамбовской области.
По данным Воздушных Сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали более 80 воздушных целей. Оборону осуществляли зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя были уничтожены две ракеты «Кинжал» над Киевской областью и 32 вражеских дронов в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
В Харьковской области зафиксировано несколько попаданий вражеских дронов, один из трех "Кинжалов" поразил район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Также, в разных регионах Украины потеряно 37 российских беспилотников, вероятно, из-за активной работы РЭБ.
Один беспилотник продолжает находиться в воздухе, боевая работа продолжается. Информация о дальнейших попаданиях уточняется.
Ночная атака
В ночь на 6 октября Россия предприняла попытку атаки на Киев с помощью беспилотников. Как и в прошлый раз, силы ПВО успешно уничтожили все вражеские дроны, проникшие в воздушное пространство столицы.
Утром 7 октября русские войска снова атаковали Киев дронами. В течение ночи в столице трижды объявляли воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.
Кроме того, в Староконстантинове Хмельницкой области прогремели взрывы.
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