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По Украине распространяется воздушная тревога, предупреждают о "скоростной цели"

Понедельник 07 октября 2024 08:32
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По Украине распространяется воздушная тревога, предупреждают о "скоростной цели" Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 7 октября, в Украине объявили воздушную тревогу. Предупреждают о "скоростных целях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 08:31, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

По Украине распространяется воздушная тревога, предупреждают о &quot;скоростной цели&quot;

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Скоростные цели

После объявления тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете МиГ-31К российских террористов. Позже стало известно о «скоростных целях» в направлении Староконстантинова и Киева.

В Киеве работает ПВО

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили о работе противовоздушной обороны (ПВО).

"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написала КГГА.

Российские обстрелы

В последнее время, Российская Федерация (РФ) каждую ночь атакует Украину беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

Этой ночью, 7 октября, враг совершил четвертую воздушную атаку на Киев с начала октября. На столицу дроны заходили волнами и с разных направлений, воздушная тревога в городе объявлялась трижды. Силами и средствами ПВО было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА были успешно уничтожены.

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