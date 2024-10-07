По Украине распространяется воздушная тревога, предупреждают о "скоростной цели"
Сегодня, 7 октября, в Украине объявили воздушную тревогу. Предупреждают о "скоростных целях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 08:31, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Скоростные цели
После объявления тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете МиГ-31К российских террористов. Позже стало известно о «скоростных целях» в направлении Староконстантинова и Киева.
В Киеве работает ПВО
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили о работе противовоздушной обороны (ПВО).
"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написала КГГА.
Российские обстрелы
В последнее время, Российская Федерация (РФ) каждую ночь атакует Украину беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).
Этой ночью, 7 октября, враг совершил четвертую воздушную атаку на Киев с начала октября. На столицу дроны заходили волнами и с разных направлений, воздушная тревога в городе объявлялась трижды. Силами и средствами ПВО было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА были успешно уничтожены.
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