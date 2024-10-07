Атака "Кинжалов" на Киев: все, что известно о последствиях

Сегодня, 7 октября, Российская Федерация (РФ) прибегла к ракетной атаке на Киев. Предварительно, все воздушные цели были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как рассказывает КГГА, предварительно, во время атаки вражеские носители МиГ-31К применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Сейчас зафиксировано падение обломков в ряде районов, а именно:

Соломенском районе - обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома. Один из обломков упал на территории школы, а остальные - преимущественно на открытой территории. Предварительно, без пострадавших;

- обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома. Один из обломков упал на территории школы, а остальные - преимущественно на открытой территории. Предварительно, без пострадавших; Голосеевском районе - обломок повредил крышу автомобиля. Также есть падение обломков на открытой территории. Тоже предварительно без пострадавших;

- обломок повредил крышу автомобиля. Также есть падение обломков на открытой территории. Тоже предварительно без пострадавших; Шевченковском районе - падение обломков на открытой территории. Без пострадавших.

"Задействованы все оперативные службы. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - пишет КГГА.

По словам городского головы Виталия Кличко, в Соломенском районе произошел пожар.

"Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие служи направляются", - написал он.

Пожар ликвидирован

"Пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, ликвидировали. Пострадавших нет", - написал Кличко.

Также он добавил, что обломки были обнаружены возле подъезда одного из многоквартирных домов и во дворе частного дома.

В частности, в Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета.

Обстрел Киева

Сегодня, 7 октября, в 08:26 в Украине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о взлете самолета МиГ-31К. Позже стало известно о скоростных целях, которые двигались в направлении Киева и Староконстантинова. Вскоре в столице прогремел взрыв, а в КГГА сообщили об активизации противовоздушной обороны.