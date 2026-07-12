РФ ударила дронами по Харькову и Днепру: повреждены более 20 домов, есть пострадавшие

Российские ударные беспилотники атаковали Харьков и Днепр в ночь на 12 июля. В обоих городах зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию харьковского городского главы Игоря Терехова , главы Харьковской ОДА Олега Синегубова , главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, а также на Воздушных сил Украины .

Харьков оказался под атакой "Шахедов"

В Харькове во время очередной атаки российских ударных беспилотников были зафиксированы попадания в нескольких районах города. По предварительным данным, один из вражеских дронов ударил по объекту в Шевченковском районе.

Также попадание произошло в Киевском районе, где после атаки возник пожар. Власти призвали жителей оставаться осторожными, поскольку в воздушном пространстве над городом продолжали находиться вражеские беспилотники.

UPD. В результате ночной атаки российских беспилотников по Харькову в Шевченковском районе повреждения получили более 20 жилых домов.

В Киевском районе загорелся гаражный кооператив. За медицинской помощью обратились три человека.

По уточненным данным, в Шевченковском районе пострадали двое жителей, среди них — 16-летняя девушка. Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь.

Кроме того, удары вражеских БПЛА были зафиксированы в Киевском и Салтовском районах города. Там, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Днепре удар пришелся по предприятию

Одновременно российские войска атаковали и Днепр. По предварительной информации, под удар попало предприятие пищевой промышленности. На месте работают экстренные службы, уточняются масштабы разрушений. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Местные власти продолжают выяснять все обстоятельства атак и оценивать их последствия. Информация о повреждениях и возможных новых последствиях уточняется.

Предыстория

После трех часов ночи Воздушные силы фиксировали движение российских ударных беспилотников в направлении Харькова и Днепра.

По данным мониторинга, дроны заходили на Харьков с севера и северо-востока, а также двигались в сторону Днепра с северо-запада.

Около 03:14 жители обоих городов почти одновременно сообщили о серии взрывов, после чего местные власти подтвердили удары по объектам гражданской инфраструктуры.