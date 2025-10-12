Без воды и света после атаки: как в Белгороде-Днестровском ликвидируют последствия удара

В Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки российских дронов. В результате удара повреждены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белгород-Днестровский городской совет .

В Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки российских беспилотников.

По данным горсовета, в результате вражеской атаки БПЛА на город в ночь на 12 октября 2025 года частично пострадали объекты критической инфраструктуры громады.

По состоянию на утро в некоторых районах временно отсутствует электро- и водоснабжение.

Сейчас работники коммунальных предприятий города вместе со специалистами компании "ДТЭК" проводят ремонтно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать функционирование систем жизнеобеспечения.

Ориентировочное время восстановления подачи воды в сети водоснабжения - 12:30.