ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ запустила более сотни дронов и ракету: что сбила ПВО этой ночью

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 09:25
UA EN RU
РФ запустила более сотни дронов и ракету: что сбила ПВО этой ночью Иллюстративное фото: РФ запустила более сотни дронов и ракету 12 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на воскресенье, 12 октября, российская армия запустила по территории Украины 118 ударных дронов и одну ракету Х-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 20:00 11 октября противник атаковал 118-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны летели с четырех направлений. А вот управляемая авиационная ракета была запущена из оккупированной части Запорожской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских дрона типа "Шахед" и дроны-имитаторы различных типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.

РФ запустила более сотни дронов и ракету: что сбила ПВО этой ночью

Обстрелы 12 октября

Напомним, в результате российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - враг нанес прицельные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

Между тем в Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов РФ, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Также стоит заметить, что утром сегодня россияне запустили новые группы беспилотников. Сигнал тревоги объявлен в ряде северных областей, а также в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Топливный кризис в России. Как Беларусь спасает агрессора бензином
Топливный кризис в России. Как Беларусь спасает агрессора бензином
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит