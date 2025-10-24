Россия снова запугивает: Япония подняла истребители из-за пролета ядерных бомбардировщиков

Сегодня, 24 октября, Япония подняла в воздух истребители из-за пролета вдоль ее границы российских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство обороны России подтвердило, что его бомбардировщики Ту-95 сопровождали истребители во время "рутинного патрулирования над нейтральными водами".

Инцидент произошел за несколько часов до того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой речи в парламенте пообещала ускорить наращивание оборонной мощи. Она заявила, что военные действия РФ, а также Китая и Северной Кореи, вызывают "серьезное беспокойство".

Японское министерство обороны сообщило, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождали два истребителя Су-35. Они сначала летели в направлении японского острова Садо, а затем повернули на север.

"Россия ежедневно проводит военные операции вокруг нашей страны, одновременно вторгаясь в Украину - это реальность", - заявил министр обороны Японии Синджиро Коидзуми.

Такаичи выразила восхищение "особым глобальным партнерством" Японии с Украиной. Она также похвалила украинского лидера Владимира Зеленского и украинцев за мужество "ежедневно противостоять агрессии".