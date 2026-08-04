Россия снова провоцировала Польшу, перехвачен самолет-разведчик

Польские истребители перехватили еще один российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в Х.

Польша перехватила российский самолет

По данным министра, российская провокация произошла утром 4 августа.

Пара польских самолетов перехватила российский самолет в 56 км северо-западнее Кошалина, расположенного в Западнопоморском воеводстве.

"Россия в очередной раз совершает провокационные действия вблизи границ НАТО, проверяя бдительность и готовность оборонных систем Альянса", - говорит Косиняк Камыш.

Россия провоцирует Польшу

Ранее РБК-Украина писало, что 3 августа польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем. Транспондер у него был выключен.

Кроме того, 31 июля самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 РФ летел над Балтийским морем без плана полета и с выключенным транспондером.

Также два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши 15 июля.