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Росія знову провокувала Польщу, перехоплено літак-розвідник

19:33 04.08.2026 Вт
1 хв
Це другий подібний інцидент за два дні
aimg Олена Бджола
Росія знову провокувала Польщу, перехоплено літак-розвідник Фото: російський літак-розвідник Іл-20 (x.com/KosiniakKamysz)
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Польські винищувачі перехопили ще один російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша у Х.

Польща перехопила російський літак

За даними міністра, російська провокація сталася вранці 4 серпня.

Пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві.

"Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", - каже Косіняк-Камиш.

Росія провокує Польщу

Раніше РБК-Україна писало, що 3 серпня польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Транспондер у нього було вимкнуто.

Крім того, 31 липня літак радіоелектронної розвідки Іл-20 РФ летів над Балтійським морем без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Також два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня.

А 14 липня російський літак-розвідник Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.

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