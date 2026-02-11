ua en ru
Россия нашла новый источник дешевой рабочей силы: СМИ раскрыли страну

Среда 11 февраля 2026 13:15
Россия нашла новый источник дешевой рабочей силы: СМИ раскрыли страну Фото: Россия нашла новый источник дешевой рабочей силы (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россия сталкивается с острым дефицитом рабочей силы, который усилился на фоне войны против Украины. Чтобы покрыть нехватку работников, Москва обратилась к новому поставщику - Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство сообщает, что нехватка рабочей силы в России достигла по меньшей мере 2,3 млн человек, а ситуация ухудшается из-за войны против Украины.

Традиционные источники кадров - выходцы из Центральной Азии - уже не покрывают потребность, поэтому Москва активно привлекает рабочих из Индии.

Еще в 2021 году для граждан Индии было выдано около 5 тысяч разрешений на работу, а в прошлом году - почти 72 тысячи, что составляет почти треть годовой квоты для трудовых мигрантов по визам.

"Сейчас наиболее популярными являются работники из Индии", - заявил директор компании, занимающейся набором кадров.

По его словам, мигранты из бывшей Центральной Азии перестали приезжать в достаточном количестве.

В то же время ослабление рубля, более жесткое миграционное законодательство и антииммигрантская риторика уменьшили их поток, из-за чего Россия расширила квоты для иностранных работников.

Выбор Индии как источника рабочей силы также связан с прочными экономическими и оборонными связями Москвы и Нью-Дели.

В декабре российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение об упрощенном трудоустройстве индийцев в России. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что "страна готова принять неограниченное количество таких работников".

По оценкам правительства, стране нужно не менее 800 тысяч работников в производстве и еще 1,5 млн в сфере услуг и строительства.

Индийцы уже работают на заводах РФ и фермах

Индийские рабочие уже работают на российских предприятиях. Московская текстильная компания Brera Intex привлекла более 10 работников из Южной Азии для пошива штор и постельного белья.

Ферма в Сергиевском также использует индийских работников для переработки и упаковки овощей за среднюю зарплату, как утверждается, около 50 тысяч рублей (660 долларов) в месяц, за которую местные жители отказываются работать.

Сотрудничество Индии и России

Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно на фоне войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.

В частности, в 2025 году из-за тесных отношений с Москвой США подняли пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая дополнительные тарифы, связанные с закупкой российских энергоносителей и вооружения.

Также после 2022 года Индия стала главным покупателем российской морской нефти. Тогда Россия искала новые рынки сбыта из-за потери европейского спроса.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп пригрозил Индии новыми тарифами за торговлю с Россией.

Сейчас Индия существенно уменьшает объемы закупок российской нефти. К марту импорт, вероятно, упадет ниже 1 млн баррелей в сутки, а в дальнейшем может сократиться до 400-500 тысяч баррелей в день.

