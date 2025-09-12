США усилят давление на Индию и Китай за финансирование военной машины Путина, - FT

США призывают страны G7 заставить Индию и Китай ввести повышенные тарифы на закупку российской нефти. Это должно склонить Москву к переговорам с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что в пятницу во время видеозвонка, министры финансов стран "Группы семи" (G7) ведущих экономик обсудят предложение США по новому пакету мер, пока Дональд Трамп активизирует усилия по заключению мирного соглашения в Украине.

На этой неделе президент США призвал ЕС ввести тарифы до 100% против Индии и Китая, однако теперь расширяет инициативу на союзников по G7.

Представитель Минфина США заявил, что "закупки китайской и индийской сторонами российской нефти финансируют военную машину Путина и продолжают бессмысленное убийство украинского народа".

"В начале этой недели мы четко дали понять нашим европейским союзникам, что если они серьезно настроены положить конец войне в своем регионе, то должны присоединиться к нам и ввести высокие тарифы, которые будут отменены в день завершения войны", - сказал он.

Представитель американского Минфина добавил, что "администрация мира и процветания президента Трампа готова, и нашим партнерам по G7 нужно действовать вместе с нами".

При этом он отказался назвать конкретный размер запланированных тарифов, но знакомые с ситуацией источники FT отметили, что США предлагали объем между 50% и 100%.

С Китаем все сложно

FT напомило, что в августе США повысили тарифы на импорт из Индии до 50% из-за закупок российской нефти. В апреле Трамп резко поднял тарифы на импорт из Китая, но в мае снизил их после сильного рыночного обратного эффекта.

Представители ЕС понимают, что ввести столь высокие тарифы против двух ключевых торговых партнеров будет сложно из-за экономических последствий и вероятного реагирования со стороны Пекина.

Впрочем, Брюссель надеется в течение нескольких недель заключить торговое соглашение с Нью-Дели, пытаясь установить более тесные связи с Индией.

ЕС надеется убедить США, что можно достичь подобного давления и другими мерами, такими как более жесткие санкции против российских энергетических производителей и перенос на 2027 год срока, до которого государства-члены Содружества должны прекратить закупки российской нефти и газа.

По словам трех европейских чиновников, таким образом Трампа пытаются склонить к давлению на Венгрию и Словакию - две страны с пророссийскими лидерами, которые продолжают покупать российскую нефть и ранее накладывали вето на более жесткие санкции ЕС.

В то же время, в FT отметили, что Брюссель уже обсуждает вероятность введения санкций против Китая за закупку дешевой российской нефти и газа.

Сжиженный газ и Канада

Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен в четверг провел встречу с министром энергетики США Крисом Райтом, в ходе которой обсудил замену российского сжиженного природного газа американским.

"Нам следует как можно скорее избавиться от зависимости, которую мы до сих пор имеем... от российских энергоресурсов", - сказал он.

ЕС до сих пор покупает около пятой части своего газа у России, тогда как до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, эта доля составляла 45%.

Канада, которая председательствует в G7 и принимала последний саммит группы в Альберте в июне сообщила, что созвала встречу "после обсуждений с США".

Она заявила, что на встрече "будут обсуждаться дальнейшие меры по усилению давления на Россию и ограничению ее военной машины".

"G7 решительно настроена против незаконной и необоснованной войны России", - заявил представитель министра финансов Канады Джон Фрагос.

Чиновник канадского правительства на условиях анонимности сообщил изданию, что переговоры будут включать предложения по "тарифам на страны, которые продолжают финансировать военную машину России".

FT отметило, что Оттава также сталкивается с дилеммой из-за такого шага.

В июне премьер-министр Канады Марк Карни начал процесс восстановления отношений с Индией после двухлетнего разрыва.

Подобные шаги были сделаны и в направлении Пекина, поскольку Канада диверсифицирует свою экономику, ослабляя зависимость от США.