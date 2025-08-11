Россия не меняет цели и будет обвинять Украину в нежелании заканчивать войну, - ISW

Кремль пытается использовать саммит на Аляске не для ведения содержательных мирных переговоров, а чтобы разъединить Соединенные Штаты и Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты обратили внимание на последние месседжи российских лидеров, которые свидетельствуют о попытках Москвы перессорить Европу с США.
Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 10 августа, в своем Telegram-канале отметил, что Европа якобы пытается помешать США помочь остановить войну в Украине.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что европейские страны проводят антироссийскую политику и пытаются не допустить скорого мирного урегулирования в Украине.
Российский политолог Сергей Марков 10 августа сообщил изданию The Washington Post, что главный интерес России на саммите в Аляске - выставить Украину и Европу препятствием на пути к миру.
По его словам, Россия отказывается делать какие-либо шаги назад, и единственный компромисс, который она готова рассмотреть - остановка боевых действий по захвату Одесской и Харьковской областей, а также Херсона и Запорожья.
Марков выразил надежду, что Трамп осознает: главной причиной войны является президент Украины Владимир Зеленский, а второй причиной - европейские лидеры, но не Россия.
По мнению аналитиков ISW, европейские и украинские чиновники, включая Зеленского, последовательно демонстрировали готовность продвигать и вести добросовестные переговоры, а также заключать содержательные соглашения о прекращении огня для продвижения мирной инициативы.
В то же время, Россия стабильно отвергала эти усилия, добиваясь постепенных успехов на поле боя и дополнительных уступок от Украины и Запада.
Эксперты убеждены, что Кремль длительное время пытается ослабить единство между США, Европой и Украиной.
Это происходит в рамках более широкой кампании, направленной на сдерживание дальнейшей западной поддержки Киева и отвлечение внимания от собственной неуступчивости в мирном процессе и нежелания идти на компромисс касательно первоначальных требований Путина.
В ISW в дальнейшем оценивают, что Россия остается непоколебимой в своих давних военных целях: недопущении вступления Украины в НАТО, смене власти в пользу пророссийского марионеточного правительства и демилитаризации Украины - все это должно было бы обеспечить полную капитуляцию страны.
"Россия, с большой вероятностью, будет нарушать и использовать в собственных целях любые будущие соглашения о прекращении огня, обвиняя в нарушениях именно Украину, как она неоднократно делала весной 2025 года", - убеждены аналитики.
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, чтобы обсудить варианты завершения войны в Украине и долгосрочного мира.
Американский лидер не исключил, что по итогам переговоров, сторонам, вероятно, придется уступить часть своих территорий. Однако президент Владимир Зеленский отверг вероятность официальной передачи территорий Украины под контроль агрессора.
Лидеры стран ЕС подчеркнули, что переговоры Путина и Трампа необходимо проводить только после прекращения огня либо снижения интенсивности боевых действий.
Также европейские лидеры желают поговорить с Трампом до его встречи с Путиным.
В СМИ не исключают вероятности участия Зеленского в саммите на Аляске. Но официально эта информация не подтверждена.
