Европейские лидеры стремятся поговорить с Трампом до его саммита с Путиным, - Bloomberg

Воскресенье 10 августа 2025 21:28
Европейские лидеры стремятся поговорить с Трампом до его саммита с Путиным, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Европейские страны хотя провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до того, как он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Лидеры хотят поговорить с ним до пятницы, когда должны встретиться Трамп и Путин, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить частные переговоры", - пишет издание.

Что предшествовало

Напомним, в среду 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на переговоры с Путиным, чтобы обсудить вопрос завершения войны в Украине.

Вскоре появилась информация, что на следующей неделе Трамп и Путин проведут встречу, а уже в эту пятницу президент США официально анонсировал, что саммит состоится 15 августа на Аляске.

Накануне анонса Трамп заявил, что между Украиной и Россией может быть "обмен территориями".

После визита Уиткоффа в СМИ появилась информация, что Путин дал согласие на остановку огня, если Украина выведет войска из Донецкой области. В то же время Bild писало, что Уиткофф не так понял Путина, ведь тот по прежнему хочет контролировать еще и всю Запорожскую и Херсонскую области.

Bloomberg тем временем пишет, что Путин в рамках переговоров между РФ и США требует, чтобы Украина вывела войска из Донецкой области, а в Запорожской и Херсонской областях РФ остановится по линии разграничения.

На фоне новостей о так называемой "обмене территорий", президент Владимир Зеленский заявил 9 августа, что Украина не будет отдавать свои территории.

Также в субботу в Британии прошла встреча представителей США, Европы и Украины, где согласовывали общие позиции. Вскоре глава Еврокомиссии и ряд лидеров стран ЕС опубликовали общее заявление.

В этом заявлении они поддержали дипломатические усилия Трампа, но настаивают на прекращении огня до начала любых мирных переговоров.

Встреча Трампа и Путина Война в Украине
