Росія не змінює цілі та буде звинувачувати Україну в небажанні закінчувати війну, - ISW

Експерти звернули увагу на останні месседжі російських лідерів, які свідчать про спроби Москви пересварити Європу зі США.

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у неділю, 10 серпня, в своєму Telegram-каналі зазначив, що Європа нібито намагається завадити США допомогти зупинити війну в Україні.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький зазначив, що європейські країни проводять антиросійську політику і намагаються не допустити швидкого мирного врегулювання в Україні.

Російський політолог Сергій Марков 10 серпня повідомив виданню The Washington Post, що головний інтерес Росії на саміті в Алясці - виставити Україну та Європу перешкодою на шляху до миру.

За його словами, Росія відмовляється робити будь-які кроки назад, і єдиний компроміс, який вона готова розглянути - зупинка бойових дій із захоплення Одеської та Харківської областей, а також Херсону і Запоріжжя.

Марков висловив сподівання, що Трамп усвідомить: головною причиною війни є президент України Володимир Зеленський, а другою причиною - європейські лідери, але не Росія.

Підступний замисел РФ

На думку аналітиків ISW, європейські та українські посадовці, включно з Зеленським, послідовно демонстрували готовність просувати та вести добросовісні переговори, а також укладати змістовні угоди про припинення вогню для просування мирної ініціативи.

Водночас, Росія стабільно відкидала ці зусилля, домагаючись поступових успіхів на полі бою та додаткових поступок від України і Заходу.

Експерти переконані, що Кремль тривалий час намагається послабити єдність між США, Європою та Україною.

Це відбувається в межах ширшої кампанії, спрямованої на стримування подальшої західної підтримки Києва і відволікання уваги від власної непоступливості у мирному процесі та небажання йти на компроміс щодо початкових вимог Путіна.

В ISW надалі оцінюють, що Росія залишається непохитною у своїх давніх воєнних цілях: недопущенні вступу України до НАТО, зміні влади на користь проросійського маріонеткового уряду та демілітаризації України - все це мало б забезпечити повну капітуляцію країни.

"Росія, з великою ймовірністю, буде порушувати і використовувати у власних цілях будь-які майбутні угоди щодо припинення вогню, звинувачуючи в порушеннях саме Україну, як вона неодноразово робила навесні 2025 року", - переконані аналітики.