Переговоры нужно вести при условии прекращения огня: лидеры ЕС обратились к Трампу

Президент США Дональд Трамп должен вести переговоры со Владимиром Путиным только при условии прекращения огня либо снижения интенсивности боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров стран ЕС и президента Европейской комиссии.

В заявлении лидеры подчеркнули, что "содержательные переговоры могут происходить только при условии прекращения огня или ослабления интенсивности боевых действий".

"Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы нельзя менять силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - отмечается в совместном заявлении.

Добавим, что в заявлении лидеры ЕС также призвали Трампа вести переговоры с Путиным, защищая жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы.

Совместное заявление подписали: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джоржа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стабб и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.