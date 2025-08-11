Россия не меняет цели и будет обвинять Украину в нежелании заканчивать войну, - ISW

Кремль пытается использовать саммит на Аляске не для ведения содержательных мирных переговоров, а чтобы разъединить Соединенные Штаты и Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание на последние месседжи российских лидеров, которые свидетельствуют о попытках Москвы перессорить Европу с США.

Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 10 августа, в своем Telegram-канале отметил, что Европа якобы пытается помешать США помочь остановить войну в Украине.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что европейские страны проводят антироссийскую политику и пытаются не допустить скорого мирного урегулирования в Украине.

Российский политолог Сергей Марков 10 августа сообщил изданию The Washington Post, что главный интерес России на саммите в Аляске - выставить Украину и Европу препятствием на пути к миру.

По его словам, Россия отказывается делать какие-либо шаги назад, и единственный компромисс, который она готова рассмотреть - остановка боевых действий по захвату Одесской и Харьковской областей, а также Херсона и Запорожья.

Марков выразил надежду, что Трамп осознает: главной причиной войны является президент Украины Владимир Зеленский, а второй причиной - европейские лидеры, но не Россия.

Коварный замысел РФ

По мнению аналитиков ISW, европейские и украинские чиновники, включая Зеленского, последовательно демонстрировали готовность продвигать и вести добросовестные переговоры, а также заключать содержательные соглашения о прекращении огня для продвижения мирной инициативы.

В то же время, Россия стабильно отвергала эти усилия, добиваясь постепенных успехов на поле боя и дополнительных уступок от Украины и Запада.

Эксперты убеждены, что Кремль длительное время пытается ослабить единство между США, Европой и Украиной.

Это происходит в рамках более широкой кампании, направленной на сдерживание дальнейшей западной поддержки Киева и отвлечение внимания от собственной неуступчивости в мирном процессе и нежелания идти на компромисс касательно первоначальных требований Путина.

В ISW в дальнейшем оценивают, что Россия остается непоколебимой в своих давних военных целях: недопущении вступления Украины в НАТО, смене власти в пользу пророссийского марионеточного правительства и демилитаризации Украины - все это должно было бы обеспечить полную капитуляцию страны.

"Россия, с большой вероятностью, будет нарушать и использовать в собственных целях любые будущие соглашения о прекращении огня, обвиняя в нарушениях именно Украину, как она неоднократно делала весной 2025 года", - убеждены аналитики.