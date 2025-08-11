Росія не змінює цілі та буде звинувачувати Україну в небажанні закінчувати війну, - ISW

Кремль намагається використати саміт на Алясці не для ведення змістовних мирних переговорів, а щоб роз'єднати Сполучені Штати та Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звернули увагу на останні месседжі російських лідерів, які свідчать про спроби Москви пересварити Європу зі США.

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у неділю, 10 серпня, в своєму Telegram-каналі зазначив, що Європа нібито намагається завадити США допомогти зупинити війну в Україні.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький зазначив, що європейські країни проводять антиросійську політику і намагаються не допустити швидкого мирного врегулювання в Україні.

Російський політолог Сергій Марков 10 серпня повідомив виданню The Washington Post, що головний інтерес Росії на саміті в Алясці - виставити Україну та Європу перешкодою на шляху до миру.

За його словами, Росія відмовляється робити будь-які кроки назад, і єдиний компроміс, який вона готова розглянути - зупинка бойових дій із захоплення Одеської та Харківської областей, а також Херсону і Запоріжжя.

Марков висловив сподівання, що Трамп усвідомить: головною причиною війни є президент України Володимир Зеленський, а другою причиною - європейські лідери, але не Росія.

Підступний замисел РФ

На думку аналітиків ISW, європейські та українські посадовці, включно з Зеленським, послідовно демонстрували готовність просувати та вести добросовісні переговори, а також укладати змістовні угоди про припинення вогню для просування мирної ініціативи.

Водночас, Росія стабільно відкидала ці зусилля, домагаючись поступових успіхів на полі бою та додаткових поступок від України і Заходу.

Експерти переконані, що Кремль тривалий час намагається послабити єдність між США, Європою та Україною.

Це відбувається в межах ширшої кампанії, спрямованої на стримування подальшої західної підтримки Києва і відволікання уваги від власної непоступливості у мирному процесі та небажання йти на компроміс щодо початкових вимог Путіна.

В ISW надалі оцінюють, що Росія залишається непохитною у своїх давніх воєнних цілях: недопущенні вступу України до НАТО, зміні влади на користь проросійського маріонеткового уряду та демілітаризації України - все це мало б забезпечити повну капітуляцію країни.

"Росія, з великою ймовірністю, буде порушувати і використовувати у власних цілях будь-які майбутні угоди щодо припинення вогню, звинувачуючи в порушеннях саме Україну, як вона неодноразово робила навесні 2025 року", - переконані аналітики.