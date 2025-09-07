Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр

Главное

Новый рекорд - Россия запустила 800+ дронов и ракет

Впервые за время войны прилетело в здание Кабмина

Атака показала, что уговоры не действуют на Путина

Удары по мостам через Днепр могут повториться

Куда били россияне и какова была цель

Ночью и утром 7 сентября противник запустил более 800 средств воздушного поражения, в том числе 13 баллистических и крылатых ракет. Ударные беспилотники типа "Шахед" составили половину.

Украинская ПВО сбила (обезвредила) 747 беспилотников разных типов и четыре ракеты. Зафиксированы прилеты девяти ракет и 56 дронов на десятках локациях. Удары пришлись на крупные города - Киев, Днепр, Кривой Рог, Одесса, Кременчуг и другие. На данный момент известно о четырех погибших и до 50 пострадавших.

Примечательно, что впервые за время войны в ходе атаки повреждено здание Кабинета министров в правительственном квартале Киеве. А еще прилеты по Крюковскому мосту через Днепр (Кременчуг, Полтавская область) как минимум на несколько дней парализовали переправу с правого на левый берег в центре Украины.

При выборе целей для удара россияне преследуют целый ряд задач. Первая - откровенный террор мирного населения, запугивание и попытка посеять страх, отмечает военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко.

"Вторая - противник определяет, что в какой-то период могут быть важнее удары по объектам энергетики, логистики, критической и транспортной инфраструктуры. В предыдущих атаках страдала железная дорога. Теперь добавились мосты и так далее", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Россия сознательно массированно бьет по крупным городам, понимая, что это в любом случае повлечет разрушения и жертвы среди гражданских. В некоторых случаях свою роль может сыграть варварское планирование маршрутов дронов, которые просто взрывают жилые дома. Кроме того, по целям работает украинская ПВО, поэтому на земле есть последствия от падения обломков.

"А еще каждая атака не похожа на другую. Дроны летят то очень низко, то очень высоко, меняют высоты и постоянно меняют траекторию. Противодействовать "Шахедам" становится сложнее", - добавил собеседник.

Что означает прилет "Шахеда" в здание Кабмина

До 7 сентября 2025 года по зданию Кабинета министров Украины не прилетало. Сегодня там в результате утренней атаки горели крыша и верхние этажи.



Фото: пожар в здании Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на вечер пожар потушили. Как сообщила премьер Юлия Свириденко, к счастью, обошлось без пострадавших. Тем не менее, судя по последствиям, предстоит разбор завалов и серьезное восстановление.



Фото: Юлия Свириденко показала поврежденное здание Кабмина (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Александр Мусиенко особо не выделяет прилет по Кабмину. Потому что, по крайней мере, в этой атаке он точно не был единственной или главной целью. Конечно, противник постоянно грозится ударами по "центрам принятия решений", но глупо рассчитывать, что это сломит сопротивление Украины.

"Возможно, в Кремле кто-то в своей больной голове рисует какие-то сценарии, что подобные удары к чему-то приведут, станут каким-то сигналом. Но я не вижу здесь никаких сигналов", - отметил он.

Бывший спикер Генштаба, военный эксперт Владислав Селезнев не готов сделать вывод, было ли в планах россиян ударить именно по правительственному кварталу. Но он не исключает версию мэра Киева Виталия Кличко о том, что это могли быть обломки сбитого дрона, который летел к другой цели.

"Тем не менее попадание остается фактом и это четкий сигнал, что уговоры Путина не работают, а единственный действенный аргумент, который может его успокоить, - это сила украинского оружия. Для разрушения в том числе производства "Шахедов", пусковых площадок и ликвидации операторов. Это повысит наши шансы на выживание", - рассказал он РБК-Украина.

Прорвана ли "самая безопасная зона" в Украине

The New York Times обратило внимание на то, что здание Кабмина находится рядом с парламентом и офисом президента Зеленского. А также на то, что правительственный квартал по факту находится в центре колец противовоздушной обороны и считается самой защищенной зоной в Украине.

Издание пришло к выводу, что, скорее всего, утренней атакой россияне впервые прорвали хорошо защищенный район. Что особо настораживает на фоне стагнации дипломатического трека урегулирования российско-украинской войны.

Селезнев не спешит соглашаться с оценкой NYT.

"Конечно, в Киеве на самом деле сосредоточено большое количество систем противовоздушной обороны. Но даже такая насыщенная ПВО не может быть на 100% эффективной", - объясняет эксперт.

По его словам, даже израильская система ПВО, которая считается одной из наиболее мощных в мире, не всегда справляется с, мягко говоря, не самыми передовыми ракетами.

"Идеального оружия не существует. На этот раз Россия достигла результата за счет массового применения дронов. Беда в том, что накопили их немало. Думаю, нам стоит быть начеку, потому что с определенной периодичностью враг продолжит тактику ракетно-дронового террора", - добавил он.

Что означает атака на Крюковский мост

В Кременчуге в ночь на 7 сентября с 01:00 до 04:00 прогремело около 40 взрывов. Согласно видео в сети, не мнее двух "Шахедов" ударили по Крюковскому мосту через Днепр.



Фото: момент прилета "Шахеда" по Крюковскому мосту (t.me/vitalii_maletskyi/1085)

Это важный мост, который соединяет не только два берега Кременчуга, но правобережную и левобережную части Украины в центре страны, поскольку, помимо автомобильного, мост обеспечивает железнодорожное сообщение. А ближайшие ж/д пути - через плотину в Светловодске в часе езды или дамбы в Черкассах и Каменском (порядка 150 км от Кременчуга вверх и вниз по течению Днепра).

Ночной удар как минимум частично парализовал Крюковский мост на несколько дней. "Укрзализныця" уже перенаправила поезда дальнего следования на Черкасскую дамбу. А, например, поезд Чоп-Кременчуг будет доезжать до станции Крюков-на-Днепре (правый берег), после чего организуют подвоз на автобусах до центральной части города.

Автомобильное покрытие тоже повреждено. Местные власти запустили бесплатные автобусы с левого на правый берег в объезд через Светловодск. А ближе к вечеру разрешили движение автомобилей.

"Еще год назад стало ясно, что последует этап ракетно-дронового террора против инфраструктуры. В первую очередь, железнодорожной, потому что железная дорога перевозит львиную часть военных грузов. Через Днепр у нас не так много мостов. А значит, разрушение или повреждение, которое потребует времени на восстановление, создаст для нас серьезные проблемы с логистикой с правого на левый берег", - объясняет Владислав Селезнев.

По его словам, враг понимает, что именно логистика обеспечивает стойкость украинской армии. И ее утрата приведет к катастрофическим последствиям на поле боя. Поэтому стоит готовиться к тому, что такие удары по мостам могут повториться.

"Причем именно удары дронами. Дроны дешевле ракет, их можно запустить больше, тогда часть из них может гарантированно поразить цель. Это лучше, чем использовать дорогие ракеты в малом количестве, которые, скорее всего, будут перехвачены нашей ПВО", - сказал эксперт.

Александр Мусиенко подчеркивает: мосты всегда будут одной из приоритетных целей, поэтому на них усилена охрана от диверсионных групп и сами переправы прикрываются ПВО, насколько это возможно в нынешних условиях.

"Конечно, Россия стремится заблокировать логистику, такие угрозы существуют всегда. Тем более, когда противник накапливает сотни дронов. Если раньше они выбирали цели исходя из каких-то определенных целей, то теперь в "расширенный список" могут попадать мосты", - отметил собеседник.

Когда ждать запуски по тысяче "Шахедов"

В крайней комбинированной атаке на Украину враг задействовал 800+ дронов разных типов, в очередной раз обновив рекорд. А в медиа уже несколько недель до этого обсуждалось, когда Россия может выйти вообще на цифру в 1000 беспилотников за одну атаку.

По мнению Мусиенко, для этого россиянам требуется больше времени.

"Чтобы применить сегодня 800+ дронов, враг был "на паузе", настолько массированных ударов не было три недели, пока были саммит Путина и Дональда Трампа на Аляске, затем - переговоры в Белом доме. И он смог накопить. Чтобы точно сказать, когда враг сможет запускать до тысячи дронов, нужно еще время", - рассказал он РБК-Украина.

При этом следует держать в уме, что дронов уже может быть накоплено несколько тысяч, но сложно сказать, способен ли противник запускать до 1000 в короткий промежуток времени.

"Безусловно, россияне к этому стремятся. Все будет зависеть от того, сколько накопят до следующей подобной атаки. Если на 800+ уйдет меньше трех недель, тогда можно говорить о тревожной тенденции. Но пока говорить о 1000 и больше преждевременно, хотя такие риски есть", - добавил эксперт.

При подготовке использовались официальные данные о последствиях рекордной атаки на Украину, заявление премьера Юлии Свириденко, публикация The New York Times, эксклюзивные комментарии военных экспертов Александра Мусиенко и Владислава Селезнева.