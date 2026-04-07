Россия испугалась успеха Украины на Ближнем Востоке и запустила дезинформацию, - Сибига

Москва недовольна успехами Украины

В Москве обеспокоены тем, что Киев существенно усилил позиции в регионе Персидского залива. Причиной стала иранская воздушная агрессия - именно в ее контексте партнеры оценили уникальный опыт Украины в сфере ПВО и безопасности.

По словам Сибиги, Россия решила прибегнуть к пропаганде, чтобы подорвать это влияние.

Что распространяет Россия

Москва запустила фейки сразу нескольких типов:

якобы украинские эксперты понесли убытки или пострадали;

Украина не выполняет взятых на себя обязательств перед партнерами.

"Мы ожидаем больше таких глупостей в ближайшие недели", - заявил министр.

Почему кампания не сработает

Сибига уверен, что пропаганда не даст результата. Страны Залива непосредственно наблюдают за тем, как Украина способствует развитию современной и эффективной защиты.

Кроме того, визит президента Владимира Зеленского, по словам министра, заложил основу для длительного взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

"Мы воспринимаем эту российскую дезинформационную кампанию как доказательство того, что Москва признает успех Украины и собственную неудачу", - подытожил Сибига.

Тем временем Россия активно использует и другие инструменты дезинформации. Как сообщало РБК-Украина, российские дроны сбрасывали на Сумщине и Черниговщине поддельные купюры с призывами сдавать координаты украинских позиций и обращениями к свержению власти.

На банкнотах также были QR-коды, которые вели на вражеские ресурсы.