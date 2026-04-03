В Венгрии появились фейковые плакаты партии "Тиса" на украинском языке

16:46 03.04.2026 Пт
2 мин
Кандидат от оппозиционной партии уже подала жалобу
aimg Валерий Ульяненко
В Венгрии появились фейковые плакаты партии "Тиса" на украинском языке Фото: фейковый плакат партии "Тиса" (facebook.com/zoltan.pastor3)

В венгерском городе Дебрецен появились фейковые предвыборные плакаты партии "Тиса". На них на украинском языке написано имя кандидата Томпи Енике, а также фраза "голосуй 12 апреля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Читайте также: Трамп спасает Орбана перед выборами: почему Вэнс срочно летит в Будапешт

Экс-кандидат от оппозиционной партии "Тисы" на предыдущих выборах Пастор Золтан рассказал, что люди, которые расклеивали плакаты, заявили, что были "волонтерами".

"Поддельные плакаты удивительно высокого качества, материал точно такой же, как и тот, который мы используем", - отметил он.

Издание со ссылкой на заявление партии "Тиса" сообщило, что кандидат уже подала жалобу из-за "избирательных плакатов, которые были незаконно подготовлены, размещены, имели содержание, нарушающее авторские права, не имели исходных данных, нарушали личные права и принцип добросовестности и надлежащего осуществления прав".

Фото: фейковые предвыборные плакаты в Венгрии (facebook.com/zoltan.pastor3)

Стоит отметить, что название партии "Тиса" на плакате написано с ошибкой - "Тіса".

Выборы в Венгрии

Напомним, избирательная кампания в Венгрии проходит на фоне серьезных скандалов и заявлений о внешнем влиянии. В частности, издание Politico сообщало, что премьер страны Виктор Орбан уже готовит план на случай своего поражения.

Западные СМИ, в частности The Washington Post, заявляли о подготовке российских спецслужб к инсценировке покушения на венгерского премьера, что должно было бы мобилизовать его электорат.

Отметим, что в поддержку Орбана открыто выступил президент США Дональд Трамп, назвав его "настоящим бойцом". Он фактически развернул полноценную агитационную кампанию, акцентируя на общих ценностях.

В Брюсселе уже обсуждают несколько сценариев реагирования на возможную новую победу Орбана на выборах. По данным СМИ, в ЕС рассматривают как минимум пять вариантов, которые могли бы не допустить блокирования решений внутри союза.

