В Венгрии появились фейковые плакаты партии "Тиса" на украинском языке
В венгерском городе Дебрецен появились фейковые предвыборные плакаты партии "Тиса". На них на украинском языке написано имя кандидата Томпи Енике, а также фраза "голосуй 12 апреля".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
Экс-кандидат от оппозиционной партии "Тисы" на предыдущих выборах Пастор Золтан рассказал, что люди, которые расклеивали плакаты, заявили, что были "волонтерами".
"Поддельные плакаты удивительно высокого качества, материал точно такой же, как и тот, который мы используем", - отметил он.
Издание со ссылкой на заявление партии "Тиса" сообщило, что кандидат уже подала жалобу из-за "избирательных плакатов, которые были незаконно подготовлены, размещены, имели содержание, нарушающее авторские права, не имели исходных данных, нарушали личные права и принцип добросовестности и надлежащего осуществления прав".
Фото: фейковые предвыборные плакаты в Венгрии (facebook.com/zoltan.pastor3)
Стоит отметить, что название партии "Тиса" на плакате написано с ошибкой - "Тіса".
Выборы в Венгрии
Напомним, избирательная кампания в Венгрии проходит на фоне серьезных скандалов и заявлений о внешнем влиянии. В частности, издание Politico сообщало, что премьер страны Виктор Орбан уже готовит план на случай своего поражения.
Западные СМИ, в частности The Washington Post, заявляли о подготовке российских спецслужб к инсценировке покушения на венгерского премьера, что должно было бы мобилизовать его электорат.
Отметим, что в поддержку Орбана открыто выступил президент США Дональд Трамп, назвав его "настоящим бойцом". Он фактически развернул полноценную агитационную кампанию, акцентируя на общих ценностях.
В Брюсселе уже обсуждают несколько сценариев реагирования на возможную новую победу Орбана на выборах. По данным СМИ, в ЕС рассматривают как минимум пять вариантов, которые могли бы не допустить блокирования решений внутри союза.