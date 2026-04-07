Россия почти год "захватывает" Константиновку: Сырский доложил о ситуации оттуда

Российские войска почти год пытаются захватить Константиновку Донецкой области, однако ВСУ успешно отражают все атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Российские войска пытаются улучшить на этом отрезке тактическое положение, комбинируя атаки малыми группами пехоты и массированные налеты дронов. Почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери", - отметил Сырский.

По его словам, украинские военные демонстрируют высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя, принимая инициативные и нестандартные решения.

"Приоритетными направлениями работы остаются огневое поражение тыловой логистики оккупантов, нейтрализация вражеской пехоты на этапе начала штурмов, а также сохранение жизней наших воинов в условиях высокой интенсивности боевых действий", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Наступление россиян в Донецкой области

Напомним, в конце марта российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой области. Главный удар направили на Лиманское направление, которое открывает путь к Славянску и Краматорску.

По словам представителей командования ВСУ, во время весенне-летнего наступления в Донецкой области оккупанты будут пытаться захватить Константиновку, Славянск и Краматорск.