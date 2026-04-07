ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия почти год "захватывает" Константиновку: Сырский доложил о ситуации оттуда

11:02 07.04.2026 Вт
2 мин
Сырский рассказал о боевых действиях на Востоке
aimg Константин Широкун
Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)

Российские войска почти год пытаются захватить Константиновку Донецкой области, однако ВСУ успешно отражают все атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Российские войска пытаются улучшить на этом отрезке тактическое положение, комбинируя атаки малыми группами пехоты и массированные налеты дронов. Почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери", - отметил Сырский.

По его словам, украинские военные демонстрируют высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя, принимая инициативные и нестандартные решения.

"Приоритетными направлениями работы остаются огневое поражение тыловой логистики оккупантов, нейтрализация вражеской пехоты на этапе начала штурмов, а также сохранение жизней наших воинов в условиях высокой интенсивности боевых действий", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Наступление россиян в Донецкой области

Напомним, в конце марта российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой области. Главный удар направили на Лиманское направление, которое открывает путь к Славянску и Краматорску.

По словам представителей командования ВСУ, во время весенне-летнего наступления в Донецкой области оккупанты будут пытаться захватить Константиновку, Славянск и Краматорск.

Однако ВСУ успешно отбивают атаки врага. В частности, морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты разгромили самый масштабный штурм с начала года в районе Александровки.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров отмечал, что март может стать для врага рекордным по количеству потерь на фронте.

Александр Сырский Вторжение России в Украину Донецкая область Константиновка
Новости
