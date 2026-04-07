Росія злякалася успіху України на Близькому Сході та запустила дезінформацію, - Сибіга

Росія розгорнула дезінформаційну кампанію проти України після того, як співпраця між Києвом і країнами Перської затоки стрімко зміцніла на тлі іранських повітряних атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.
У Москві стурбовані тим, що Київ суттєво посилив позиції в регіоні Перської затоки. Причиною стала іранська повітряна агресія - саме в її контексті партнери оцінили унікальний досвід України у сфері ППО та безпеки.
За словами Сибіги, Росія вирішила вдатися до пропаганди, щоб підірвати цей вплив.
Москва запустила фейки одразу кількох типів:
"Ми очікуємо більше таких нісенітниць у найближчі тижні", - заявив міністр.
Сибіга впевнений, що пропаганда не дасть результату. Країни Затоки безпосередньо спостерігають за тим, як Україна сприяє розбудові сучасного та ефективного захисту.
Крім того, візит президента Володимира Зеленського, за словами міністра, заклав основу для тривалої взаємовигідної співпраці між сторонами.
"Ми сприймаємо цю російську дезінформаційну кампанію як доказ того, що Москва визнає успіх України та власну невдачу", - підсумував Сибіга.
Тим часом Росія активно використовує й інші інструменти дезінформації. Як повідомляло РБК-Україна, російські дрони скидали на Сумщині та Чернігівщині підроблені купюри із закликами здавати координати українських позицій та зверненнями до повалення влади.
На банкнотах також були QR-коди, що вели на ворожі ресурси.
Раніше РФ намагалася перекласти на Україну відповідальність за забруднення річки Дністер після власного удару по Дністровській ГЕС.
Проросійські ресурси у Молдові просували щонайменше три версії фейків - про перекинуту вантажівку з мазутом, ракетне паливо ППО та ніби уражений цех українських ракет. Жодна з версій не підтвердилася.
Крім того, напередодні угорських виборів в місті Дебрецен з'явилися підроблені передвиборчі плакати партії "Тиса" з текстом українською мовою.
Кандидатка від партії вже подала офіційну скаргу, а назву на плакаті навіть написали з помилкою.