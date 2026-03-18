РФ розгоняет фейки об Украине, чтобы перебросить вину за загрязнение Днестра
Российская пропаганда запустила дезинформационную кампанию по загрязнению реки Днестр. Москва хочет перебросить ответственность за ЧП на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра противодействия дезинформации".
Оказывается, что пророссийские информационные ресурсы в Молдове активно продвигают сразу три ложные версии о причинах загрязнения реки.
- Версия 1 - якобы оно произошло из-за "перевернутого украинского грузовика с мазутом";
- Версия 2 - якобы в воду попало "высокотоксичное ракетное топливо из-за работы ПВО";
- Версия 3 - российские войска якобы поразили "сборочный цех украинских ракет "Фламинго", в результате чего произошло загрязнение.
"Все эти версии не соответствуют действительности и не подкрепляются никакими доказательствами. Официально установлено, что загрязнение Днестра связано с последствиями российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 7 марта", - сообщили в ЦПД.
В Центре отметили, что распостранение подобных вбросов это попытка РФ переложить на Украину ответственность за экологические последствия своих же ударов.
Параллельно разворачивается информационная атака против руководства Молдовы - власть необоснованно обвиняют в бездействии, сокрытии масштабов инцидента и неспособности помочь населению.
При этом украинские и молдавские службы осуществляют мониторинг, устанавливают боновые заграждения и принимают меры для минимизации экологических последствий.
Загрязнение Днестра
Напомним, 12 марта стало известно, что после очередной российской атаки на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Днестр. Загрязнение распространилось на Молдову.
Вследствие этого населенные пункты на севере Молдовы могут остаться без водоснабжения. В районе села Наславча уже объявлен желтый уровень опасности.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что загрязнение реки стало прямым следствием российского удара по Днестровской ГЭС. Из-за атаки произошла утечка технических масел, которые течением перенесло на территорию соседнего государства.
Кишинев отреагировал на инцидент и вызвал российского посла "на ковер".