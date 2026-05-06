Россия сорвала режим прекращения огня, Украина определит дальнейшие действия, - Зеленский

13:17 06.05.2026 Ср
2 мин
Оккупанты уже 1820 раз нарушили режим "тишины"
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Россия сорвала режим прекращения огня, которое началось в ночь на 6 мая. Украина определит дальнейшие действия по итогам вечерних докладов военных и разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, несмотря на объявленное перемирие, на всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этих суток российская армия осуществила уже почти 30 штурмовых действий.

Только за сегодняшнюю ночь и утро зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб.

В течение этой ночи российская армия наносила и удары дронами различных типов. В частности, наши Силы обороны Украины обезвредили только ударных дронов почти девяносто. Были и ракетные удары.

Всего по состоянию на 10:00 российская армия осуществила 1820 нарушений режима тишины - обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов.

"Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей - это плохое время для публичных "празднований", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна закончить свою войну. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство "может выйти из бункера и выбрать мир".

Президент добавил, что дипломатические предложения Украины есть у российской стороны, и единственное, что нужно, - это готовность России двигаться к реальному миру.

"По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", - отметил Зеленский.

Перемирие Украины и России

Напомним, на прошлой неделе министерство обороны России заявило о приказе российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной 8-9 мая в честь "дня победы".

Стоит отметить, что Москва пошла на такой шаг без согласования с Киевом. Отдельно РФ пригрозила, что если празднование сорвут атаками, по центру украинской столицы "будет нанесен массированный ракетный удар".

В ответ на такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с Россией с 00:00 6 мая. По его словам, украинские военные будут действовать зеркально в случае провокаций РФ.

Однако ночью и утром 6 мая россияне атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины". Также не прекращались боевые действия на фронте.

