Росія зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії, - Зеленський

За словами президента, попри оголошене перемир'я, на всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій.

Тільки за сьогоднішню ніч і ранок зафіксовано понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари.

Загалом станом на 10:00 російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші - обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей - це поганий час для публічних "святкувань", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія має закінчити свою війну. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво "може вийти з бункера й обрати мир".

Президент додав, що дипломатичні пропозиції України є в російської сторони, і єдине, що потрібно, - це готовність Росії рухатись до реального миру.

"Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", - зазначив Зеленський.