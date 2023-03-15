РФ сбила американский дрон MQ-9 Reaper. Что известно и какие могут быть последствия

Что произошло

О потере беспилотника сообщило Европейское командование Вооруженных сил США. По словам генерала Джеймса Хекера, MQ-9 Reaper вел разведку в международном воздушном пространстве, когда его попытались перехватить два истребителя Су-27. В результате один из них задел американский дрон.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле, этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих воздушных судов", - добавил Хекер.

Об инциденте оперативно проинформировали президента США Джо Байдена и союзников по НАТО. А издание The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне раскрыло некоторые подробности.

По его данным, беспилотник вылетел с базы в Румынии утром 14 марта в рамках плановой разведывательной миссии, которая обычно длится до 10 часов. Дрон не нес никаких вооружений, а его оборудование в виде камер и других сенсоров позволяло заглянуть вглубь оккупированного полуострова, находясь на большом расстоянии.

Во время перехвата MQ-9 Reaper находился на высоте около 7,6 км и на расстоянии примерно 120 км на юго-запад от Крыма. Оба истребителя Су-27 маневрировали и осуществляли сброс топлива, очевидно, в попытках ослепить его. Как пишет NYT, официальные лица обеспокоены тем, что даже незначительный подобный инцидент может привести к прямой конфронтации России и США.

Сегодня журналисты CBS News смоделировали инцидент над Черным морем.

Министерство обороны России отрицает столкновение Су-27 с американским дроном. По его версии, беспилотник летел с выключенными транспондерами с якобы нарушением границ режима использования воздушного пространства, объявленного на время так называемой "специальной операции".

Истребители были подняты с целью идентификации и они якобы не вступали в контакт с аппаратом, а также не применяли бортовое вооружение. А сам MQ-9, согласно российской версии, потерял высоту и упал в море из-за резких маневров. Российские паблики также опубликовали видео вероятного пролета одного из истребителей возле беспилотника.

Реакции сторон

В Белом доме сразу предупредили, что если это было сигналом для сдерживания США от разведывательных полетов, то этот шаг потерпит неудачу. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби подчеркнул, что такие полеты продолжатся.

"Мы продолжим летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране. И мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения интересов нашей национальной безопасности в этой части мира", - отметил он и добавил, что для таких полетов не нужно запрашивать разрешение у россиян.

Лидер Сената Чак Шумер (Демократическая партия) обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить "безрассудное поведение", которое может привести к непреднамеренной эскалации. А Государственный департамент вызвал российского посла Алексея Антонова, чтобы выразить ему "решительные возражения".

Кстати, по состоянию на сейчас с российской стороны на инцидент с MQ-9 Reaper отреагировал только Антонов. По его словам, американским самолетам нечего делать вблизи "российских границ", пилоты вели себя профессионально, а Минобороны - достаточно адекватно с учетом того, что такой беспилотник может нести около 1 700 кг боевой нагрузки. Он также отметил, что Москва не заинтересована в конфронтации с Вашингтоном.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов расценивает это как сигнал Путина для Запада о готовности повышать ставки.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, - это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк - постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", - написал он в своем Twitter.

А бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что вчерашний перехват беспилотника ускорит решение о поставках западных истребителей для Украины.

Что это за беспилотник

MQ-9 Reaper - это наиболее распространенный беспилотный самолет на вооружении ВВС США. Дистанционно управляется командой из двух человек - пилота и оператора датчиков и вооружений. Имеет длину 11 метров и размах крыла более 22 метров.

Как пишет The Guardian, чаще всего "жнецы" используются для разведки, но имеют уникальную способность наносить высокоточные удары. Один беспилотник может нести до 16 ракет Hellfire, что эквивалентно боевой нагрузке вертолета Apache.

Reaper может летать на высоте 15 км и находиться в воздухе около 24 часов.

Насколько они распространены?

Военно-воздушные силы США регулярно используют беспилотники с 1995 года. Первым из наиболее известных был Predator ("хищник"), развернутый для поддержки авиаударов НАТО в Сербии. Во время миссий в Ираке и Афганистане в результате "точечных ударов" фиксировались большие потери среди мирных жителей.

Reaper стал основным беспилотным самолетом армии США в 2017 году. К этому времени в Военно-воздушных силах уже было около 1000 пилотов этого БПЛА по сравнению с около 800 пилотов истребителей F-16.

Как США используют MQ-9 Reaper?

Применение дронов за пределами зон боевых действий значительно увеличилось при администрации Барака Обамы. По данным Бюро журналистских расследований (BIJ), в течение 2009-2017 годов в Пакистане, Сомали и Йемене в общей сложности было нанесено 563 удара. В то время как за период президентства Джорджа Буша-младшего - всего 57.

В 2019 году президент Дональд Трамп отменил практику публикации данных разведки США по количеству ударов за пределами зон боевых действий. Однако боевое применение возросло еще больше.

Помимо США, странами-операторами MQ-9 Reaper являются Великобритания, Франция, Италия, Испания, Япония и Нидерланды. В Черноморском регионе дроны используются исключительно для разведки. В прошлом году сообщалось о возможных поставках беспилотников Украине. По данным Politico, она заинтересована в использовании "жнецов" для корректировки артиллерийских ударов, и General Atomics готов модифицировать их под экспортные правила США.

Более того, в феврале 2023 года компания-производитель предложила передать два беспилотника Reaper за символическую цену в 1 доллар. При этом подготовка и доставка оценивается в 10 млн долларов, а ежегодное техническое обслуживание - в 8 миллионов. Но в Пентагоне опасаются того, что Россия может заполучить секретные технологии, нейтрализовав их на поле боя.

Есть ли угроза утечки секретных технологий?

Не исключено, что российские военные попытаются поднять обломки MQ-9 Reaper. В частности, накануне были опубликованы записи, из которых следует, что такая операция по крайней мере планировалась.

Однако в Белом доме заверили в том, что были предприняты все меры, чтобы беспилотник не попал в чужие руки.

"Мы предприняли определенные меры, чтобы Reaper никому не достался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то кроме нас до него имел доступ", - отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби.

До этого представитель Пентагона Пэт Райдер уточнил, что обломки так и не оказались в руках российских военных. Причем американская сторона не вдается в детали. Но очевидно, что после потери управления все ключевые компоненты дрона были подорваны встроенными средствами.

Хотя сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сейчас рассматривается возможность открытия пролива Босфор для США, чтобы они смогли забрать обломки.

Отметим, США и ранее неоднократно теряли MQ-9 Reaper, в том числе прямо на территории противника. Несколько раз беспилотники сбивались хуситами в Йемене, как минимум один был уничтожен в Ливии российским ЗРК "Панцирь", а в 2020 году, по неофициальной версии, два дрона сбили в Сирии.

Скорее всего, Россия еще тогда могла получить доступ к обломкам. Поэтому вряд ли США не предусмотрели возможность гарантированного уничтожения секретных компонентов. Таким образом, вчерашний инцидент над Черным морем, очевидно, нельзя считать поворотным, как и ждать резких шагов от Российской Федерации.

Косвенно это подтверждает и заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. По его словам, вместо сбитого MQ-9 Reaper уже работает другой.

"Американская авиация в Черном море находится на постоянной основе... Реакция Штатов была мгновенной: на его место прилетел другой БПЛА, который продолжает свою работу", - отметил он.